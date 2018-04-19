Двое жителей Пинского района выловили сетями в период нереста 14 кг рыбы

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Пинского района подозреваются в незаконной добыче рыбы, сообщила БЕЛТА специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

Сотрудники управления оперативного реагирования Госинспекции вечером 11 апреля задержали вблизи деревни Болгары жителей деревни Лемешевичи 1980 и 1978 годов рождения. На затоке реки Припять с использованием ставных сетей мужчины добыли 62 особи рыбы. Общий вес незаконного улова составил 14 кг. В частности, в сети браконьеров попались 57 окуней, судак, карась, плотва и густера. Окружающей среде был причинен ущерб на сумму около Br5 тыс.

По данным УСК по Брестской области, Пинский МРОСК возбудил в отношении мужчин уголовное дело по ч.2 ст.281 (незаконная добыча рыбы) Уголовного кодекса. Проводятся необходимые следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до трех лет.-0-