21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двух рыбаков ударило молнией в Кормянском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.
Трагедия произошла вечером 18 мая. Предварительно установлено, что двое жителей Кормы - 23 и 30 лет - рыбачили на берегу Сожа. Когда началась гроза, они спрятались под деревом на обрыве у реки. В какой-то момент в них ударила молния, мужчины скатились в воду.
О том, что рыбаки не выходят на связь, сообщили родственники, начались поиски. Около 23.00 водолазы Кормянской станции ОСВОД подняли из воды тело одного из рыбаков. На утро следующего дня нашли и тело второго.
Ведется проверка, назначены экспертизы.-0-
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