28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Хойниках, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 27 мая после полудня. Водитель "Митсубиси" при развороте не предоставил преимущество в движении и столкнулся с "Фольксвагеном", за рулем которого находился 53-летний мужчина.

В результате ДТП двухлетняя девочка-пассажир "Фольксвагена" с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и резаной раной височной области была госпитализирована в хирургическое отделение Хойникской центральной райбольницы. В УГАИ отметили, что ребенок находился в детском удерживающем кресле, был пристегнут ремнем безопасности.-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома