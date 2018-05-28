28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Хойниках, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла 27 мая после полудня. Водитель "Митсубиси" при развороте не предоставил преимущество в движении и столкнулся с "Фольксвагеном", за рулем которого находился 53-летний мужчина.
В результате ДТП двухлетняя девочка-пассажир "Фольксвагена" с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и резаной раной височной области была госпитализирована в хирургическое отделение Хойникской центральной райбольницы. В УГАИ отметили, что ребенок находился в детском удерживающем кресле, был пристегнут ремнем безопасности.-0-
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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