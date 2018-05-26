26 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Брестском районе Mercedes вылетел в кювет и врезался в дерево, потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о ДТП на съезде с трассы Р-16 в 2 км южнее деревни Яцковичи поступило в 3.40 ночи от диспетчера скорой медицинской помощи. По прибытии на место выяснилось, что автомобиль серьезно поврежден. В салоне оказались зажаты два человека.
Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасли водителя 2000 года рождения и пассажира 2002 года рождения. Оба пострадавших с травмами доставлены в больницы.
Проверку по факту ДТП проводит УГАИ УВД Брестского облисполкома.-0-
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