В Минске пьяный водитель легковушки врезался в столб

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный водитель легковушки въехал в столб, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня ночью около 00.20 на проспекте Дзержинского. "Водитель BMW 520 двигался со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Щорса и выехал за пределы проезжей части. После авто столкнулось с мачтой освещения. В результате ДТП водитель получил травмы. У него также присутствовали явные признаки алкогольного опьянения", - рассказали в ГАИ. В машине находился и пассажир, его зажало в салоне. Спасатели извлекли мужчину, он был госпитализирован.

К осмотру места происшествия привлекались специалисты Госкомитета судебных экспертиз. Материалы переданы следователям.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома