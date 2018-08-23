Двум жителям Мозыря вынесли приговор за насилие в отношении милиционера

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двум жителям Мозыря вынесли приговор за насилие и угрозу его применения к участковому инспектору милиции. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Как было установлено, сотрудник милиции при выполнении служебных обязанностей прибыл к месту проживания женщины, которая проходила свидетелем. По поручению прокуратуры района он должен был установить ее местонахождение. Дверь в квартиру открыл нетрезвый мужчина. Он отказался выполнить законное требование участкового инспектора и пригласить женщину для оформления документов. После того как милиционер увидел в дверном проеме квартиры ее саму и повторил требование, мужчина нанес ему несколько ударов. Ударила сотрудника ОВД и гражданка, она угрожала физической расправой, замахивалась на милиционера ножом.

Как пояснил первый заместитель прокурора Гомельской области Александр Дроздов, следователь по результатам расследования неоднократно принимал решения о прекращении уголовного дела за отсутствием в деяниях местных жителей состава преступления. После этого прокуратура Мозырского района приняла уголовное дело к своему производству. Мужчине и женщине было предъявлено обвинение по ст.364 УК.

Суд Мозырского района и Мозыря назначил мужчине в январе 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, женщине в июле (она нарушила условия примененной к ней меры пресечения и скрывалась от органа уголовного преследования) - 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговоры вступили в законную силу.-0-