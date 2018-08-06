6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно женщина ударила милиционера каблуком в голову, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в одном из заведений общепита в центре Гродно 5 августа. Пьяная компания вела себя неспокойно. На вызов прибыл наряд милиции. Случилась потасовка. Одна из участниц конфликта ударила сотрудника милиции каблуком в голову.

"Она задержана. Жизни сотрудника милиции ничего не угрожает", - прокомментировали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

По факту проводится проверка. По ее итогам будет дана правовая оценка произошедшему.-0-