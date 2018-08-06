6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно женщина ударила милиционера каблуком в голову, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел в одном из заведений общепита в центре Гродно 5 августа. Пьяная компания вела себя неспокойно. На вызов прибыл наряд милиции. Случилась потасовка. Одна из участниц конфликта ударила сотрудника милиции каблуком в голову.
"Она задержана. Жизни сотрудника милиции ничего не угрожает", - прокомментировали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
По факту проводится проверка. По ее итогам будет дана правовая оценка произошедшему.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3269 BYN
|2.321 BYN
|2.326 BYN
|USD
|2.0125 BYN
|2.009 BYN
|2.013 BYN
|RUB
|3.1689 BYN
|3.152 BYN
|3.17 BYN