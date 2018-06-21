Житель Мозыря приговорен к двум с половиной годам за хулиганство и насилие в отношении сотрудника милиции

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Мозырского района вынес приговор в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в хулиганстве и насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гомельского областного суда.

Обвиняемый в марте этого года, находясь на неохраняемой автомобильной стоянке в Мозыре, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес не менее пяти ударов металлическим предметом по кузову автомобиля. В этот же день в своей квартире он умышленно не менее двух раз ударил в спину милиционера, который осуществлял доставку задержанного в ОВД Мозырского райисполкома. Тем самым сотруднику органов внутренних дел были причинены легкие телесные повреждения.

За хулиганство обвиняемому назначен 1 год лишения свободы, а за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел - 2 года. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний мужчина приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. С обвиняемого в пользу общества с ограниченной ответственностью, которому принадлежал поврежденный им автомобиль, в счет возмещения причиненного ущерба взыскано более Br842.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-