Экс-директор сельхозпредприятия в Ветковском районе скрыл факты падежа животных

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший директор одного из сельскохозяйственных предприятий в Ветковском районе скрыл факты падежа животных. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.
В отношении экс-руководителя возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями. Он обвиняется в том, что, желая избежать материальной и дисциплинарной ответственности за невыполнение прогнозных показателей по выращиванию крупного рогатого скота, с июня 2017 года по январь 2018-го давал указания подчиненным работникам составлять заведомо фиктивные бухгалтерские отчеты. В них указывались ложные сведения о сохранности поголовья КРС, хотя в организации были факты падежа 300 животных.
Как отметили в прокуратуре, противоправные действия бывшего руководителя повлекли искажение государственной отчетности и необоснованное начисление заработной платы работникам предприятия.
Прокурор направил уголовное дело в Ветковский районный отдел Следственного комитета.-0-
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