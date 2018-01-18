Экс-директор "Витьбы" снова задержан

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший генеральный директор коммунального производственного унитарного предприятия "Кондитерская фабрика "Витьба" снова задержан, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

В мае прошлого года в отношении директора фабрики было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.210 УК по подозрению в хищении топлива путем злоупотребления служебными полномочиями. Его отстранили от должности, несколько дней он провел под стражей. "Но два месяца назад предварительное расследование по делу было приостановлено в связи с назначенной Следственным комитетом проверкой финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Ее провело управление ведомственного контроля Витебского облисполкома, и по результатам проверки стали известны дополнительные обстоятельства, на основании которых предварительное расследование возобновлено, и возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 УК - злоупотребление властью или служебными полномочиями", - пояснила Светлана Сахарова.

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя "Витьбы" приостановлено Уголовное дело в отношении генерального директора коммунального производственного унитарного предприятия "Кондитерская фабрика "Витьба" было возбуждено в мае этого года по ч.2 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Новые факты связаны с хищениями в крупном размере.

Бывший руководитель предприятия (трудовой контракт с ним расторгнут в начале декабря) находится в статусе подозреваемого. Утром 18 января суд Октябрьского района Витебска признал увольнение экс-руководителя законным, вскоре после этого мужчину задержали. Сам подозреваемый не признает результатов проведенной проверки.-0-