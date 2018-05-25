Экс-гендиректор Банковского процессингового центра признает вину по новому эпизоду взяточничества

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший генеральный директор Банковского процессингового центра Геннадий Зубарев вину по новому эпизоду взяточничества признает в полном объеме, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Московского района Минска.

Обвиняемый отказался от дачи показаний. В суде приняли решение зачитать его показания, данные на предварительном следствии.

Как следует из обвинения, Зубарев, занимая должность экс-гендиректора Банковского процессингового центра, с 19 августа 2003 года по август 2004-го в Москве договорился с неустановленным лицом о получении взятки. Деньги планировалось перечислить со счетов иностранных компаний на счет, открытый на его имя в банковском учреждении Латвии.

Взятки Зубарев принимал с 27 августа 2004 года по 26 сентября 2006-го, находясь в том числе по месту своей работы. По этому эпизоду общая сумма взяток составляет более $120 тыс., что является особо крупным размером. За это фигурант обещал заключать контракты на поставку процессинговому центру банкоматов марки NCR, расходных материалов, лицензий на программное обеспечение, запчастей к оборудованию.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.430 УК.

Сейчас Зубарев отбывает наказание, назначенное ему судом Московского района Минска в феврале этого года. Тогда суд назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Фигурант был признан виновным в совершении коррупционных преступлений.

В частности, фигуранту вменялось несколько эпизодов получения взятки в особо крупном размере. По версии обвинения, в должности гендиректора Банковского процессингового центра он с мая 2011 года по январь 2016-го, находясь в Беларуси, России, Литве, Латвии, Украине, Австрии, Польше, принял от представителя латвийской компании деньги на общую сумму более 2 млн 262 тыс. евро за заключение договоров между центром и этой фирмой по приобретению лицензий и неисключительных прав на использование программного обеспечения.

Кроме того, Геннадий Зубарев с марта 2011 года по август 2016-го с использованием своих служебных полномочий совершил хищение денежных средств Банковского процессингового центра на общую сумму более Br414 тыс. посредством их перевода на расчетный счет подконтрольной ему ООО "Картсервис", а в последующем - на счет также подконтрольной ITI CORPORATION. Тем самым обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4. ст.210 УК Беларуси.

Эпизод, который сейчас рассматривается в суде, выделен в отдельное производство.

Под стражей Зубарев находится с 29 июля 2016 года.-0-