Экс-председатель ФК "Слуцк" приговорен к 4 годам лишения свободы за взятку

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший председатель общественного объединения "Спортивный футбольный клуб "Слуцк" приговорен к 4 годам лишения свободы за взятку, сообщила БЕЛТА помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Суд Центрального района Минска вынес сегодня в отношении фигуранта этого дела обвинительный приговор. Мужчина признан виновным в получении взятки и покушении на получение взятки повторно. Экс-председателю назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. По решению суда, его также лишат права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законодательством сроки.

Как сообщалось, 50-летний председатель предложил учредителю частного предприятия передать 50% от прибыли за победу в тендере на монтаж металлического ограждения на стадионе, арендуемом объединением у Слуцкого государственного колледжа. Руководитель стройорганизации согласился на эти условия, юрлица заключили договор, на счет исполнителя работ был перечислен аванс. В дальнейшем председатель футбольного клуба решил прекратить договорные отношения с частным предприятием, о чем сообщил его учредителю. Также он сообщил о необходимости передачи ему части от прибыли в результате перечисленного платежа.

Двое мужчин договорились о встрече, и 5 сентября 2017 года в Минске на пр. Победителей председатель объединения принял от учредителя строительной фирмы Br2,7 тыс. Кроме того, следователи установили, что расторжение договора было необходимо руководителю клуба для заключения нового, с иным частным предприятием. Глава этой организации также согласился передать $1 тыс. за расторжение договора. Однако 50-летний мужчина не довел до конца свои намерения, потому что был задержан сотрудниками правоохранительных органов.-0-