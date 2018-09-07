Экс-работник Березовского ЖКХ осужден на 3,5 года за взяточничество

7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Березовского района огласил приговор в отношении экс-работника местного ЖКХ, обвиняемого в получении взяток и принятии незаконных вознаграждений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

В ЖКХ 29-летний мужчина трудился техником отдела маркетинга. В 2017 году он принял от руководителей трех субъектов хозяйствования в качестве незаконного вознаграждения Br800. Заинтересованные лица передали деньги, чтобы фигурант информировал их о предстоящих закупках, сообщал наименование и технические характеристики товарно-материальных ценностей, которые должно было приобрести предприятие. Затем молодой человек формировал документацию о закупке и представлял членам комиссии на подпись материалы с фактической стоимостью товаров, которая позволяла их считать наиболее выгодным предложением.

Кроме того, мужчина выполнял функции трейдера на биржевых торгах согласно выданной директором ЖКХ доверенности. Такой акт уполномочил его на совершение юридически значимых действий. При таких обстоятельствах мужчина за семь месяцев получил от субъектов хозяйствования в качестве взяток материальные ценности на сумму Br2,6 тыс., которые ему передали за благоприятное решение вопросов в рамках его компетенции. С помощью инструментария электронных торговых площадок фигурант обеспечивал заключение биржевых договоров о приобретении товаров от имени ЖКХ с конкретными предприятиями.

В отношении экс-работника коммунального хозяйства управлением Следственного комитета по Брестской области было возбуждено уголовное дело. Судом Березовского района мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.430 (получении взятки), ч.1 и ч.2 ст.433 (принятие незаконного вознаграждения) УК. Он приговорен к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Также он на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-