Эксгибициониста задержали в Минске

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная милиция задержала по подозрению в совершении хулиганских действий неработающего 26-летнего жителя Минского района. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел 2 мая около 20.00. "Сотрудница минской милиции в свой выходной день проходила по ул.Притыцкого. Неожиданно из-за церкви выбежал мужчина в одних кроссовках. Женщина незамедлительно сообщила об этом коллегам, которые несли службу поблизости. Совместными усилиями данный гражданин был задержан. После того, как мужчина надел свою одежду, которая была в кустах около церкви, он был доставлен в РУВД для разбирательств. Как пояснил злоумышленник, в Минск он приехал отдохнуть", - рассказали в ГУВД.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК (хулиганство). Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.-0-
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