Фигуранту дела об убийстве и разбое в Советском районе Минска предъявлено обвинение

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуранту дела об убийстве пенсионерки на улице Куйбышева в Минске предъявлено обвинение, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

На основании собранных материалов следователи предъявили обвинение 29-летнему мужчине по ч.1, 3 ст.207 (разбой), ч.2 ст.139 (убийство) УК. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, прокурором удовлетворено ходатайство следствия о применении к фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, вечером 29 декабря 2017 года неустановленный мужчина в подъезде дома по улице Куйбышева в Минске нанес несколько ударов ножом пожилой женщине. От полученных ран потерпевшая скончалась. По этому факту было возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа изъяла следы криминалистического характера, обнаружила ножны, которыми пользовался мужчина. Были установлены очевидцы, с помощью которых был составлен субъективный портрет разыскиваемого. В дальнейшем он был задержан

В ходе следствия установлены обстоятельства как совершения этого убийства, так и разбойного нападения, произошедшего в мае 2017 года в том же районе столицы, в результате которого фигурант завладел имуществом на сумму более Br800. Для восстановления полной картины произошедшего продолжается проведение следственных и иных процессуальных действий.

В настоящее время проверяется причастность фигуранта к иным фактам противоправной деятельности. Назначен комплекс экспертных исследований, в том числе проведение стационарной психолого-психиатрической экспертизы в отношении мужчины.-0-