Фигуранты дела о незаконном выделении мест на кладбищах в Минском районе приговорены к 4 и 5 годам

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуранты дела о незаконном предоставлении мест для захоронения в Минском районе приговорены к 4 и 5 годам лишения свободы, сообщила БЕЛТА заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области Алеся Жаворонок.

Работники предприятия "Жилищник Минщины" судом Минского района признаны виновными в получении взяток. Бывший смотритель кладбища осужден к пяти годам лишения свободы. Его подельник - начальник участка по благоустройству и содержанию территории "Заславль" - к четырем годам лишения свободы. Оба лишены права занимать определенные должности на срок 5 лет. Кроме того, им назначено дополнительное наказание в виде конфискации всего имущества. В доход государства взыскана необоснованно приобретенная выгода. Приговор суда вступил в законную силу.

В судебном заседании установлено, что житель Минского района, работая смотрителем кладбища, вместе с начальником участка по благоустройству и содержанию территории неоднократно получал от граждан в качестве взятки деньги. В ответ обещалось положительное решение вопросов о выдаче разрешений на захоронение умерших родственников и резервирование дополнительных участков для захоронения на кладбищах "Заславль-2" вблизи деревни Захаричи и "Заславль-1" в Заславле.

Деньги от граждан принимал смотритель кладбища. С июня 2016 года по февраль 2017-го незаконно полученными средствами он распоряжался по собственному усмотрению, а с марта 2017-го периодически часть полученных денег передавал начальнику участка. Всего первый получил в качестве взятки Br7 420, а второй - Br1 130. Свою вину они признали полностью.-0-