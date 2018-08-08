Фигуранты дела о незаконных действиях с оружием дают признательные показания

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуранты дела о незаконных действиях с оружием в одной из воинских частей в Барановичах дают признательные показания, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

Главным следственным управлением Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное командиром одной из воинских частей Барановичского гарнизона, по ч.3 ст.294 и ч. 2, 3 ст.295 УК (хищение и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия). "По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов одной из воинских частей похитил оружие и боеприпасы, которые реализовал как самостоятельно, так и через иных лиц. В настоящее время по уголовному делу заключены под стражу 14 человек, причастных к совершению противоправных действий, - рассказали в СК. - Фигуранты дела дают признательные показания. Похищенное оружие обнаружено".

Как сообщалось, командир одной из воинских частей выявил факт незаконных действий в отношении оружия и боеприпасов со стороны военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Было возбуждено уголовное дело, ряд должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В Минобороны также проинформировали, что во всех воинских частях и соединениях проведена инвентаризация боеприпасов и аттестация ответственных за их хранение. Кроме того, там, где это необходимо, установят металлодетекторы.-0-