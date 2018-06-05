Прокуратура выявила недостатки при организации обучения резервистов в Гродненской области

5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области выявила нарушения при исполнении законодательства о порядке прохождения службы в резерве в соединениях и воинских частях Западного оперативного командования Вооруженных Сил. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.
В частности, при пропуске резервистами занятий должностные лица соединений и воинских частей неправомерно засчитывали учебные часы в срок службы, а также при присвоении воинских званий. Резервистам, проходившим подготовку по военно-учетным специальностям и воинским должностям "командир отделения", в нарушение требований законодательства пропущенные учебные часы засчитывались в срок выслуги. Очередные воинские звания после этого присваивались необоснованно.
Кроме того, в воинских соединениях не были определены порядок проведения межсборовых учебных занятий с не прошедшими по уважительным причинам полный курс обучения резервистами, а также продолжительность отработки ими учебных вопросов.
"Прокуроры установили недостатки при планировании и организации обучения резервистов. Выявили упущения в работе по поддержанию и укреплению воинской дисциплины", - отмечается в сообщении прокуратуры.
По результатам проверки прокуратура Гродненской области опротестовала противоречащие законодательству приказы командиров, внесла командующему войсками Западного оперативного командования представление, в котором потребовала устранить вскрытые нарушения.-0-
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