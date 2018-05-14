14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция продолжает проверку полноты уплаты налогов профсоюзом РЭП. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника УДФР КГК Беларуси по Минской области и городу Минску Валерий Щербун, передает корреспондент БЕЛТА.

"На основании материалов, представленных управлением Следственного комитета по городу Минску, проведен расчет суммы неоплаченных налогов профсоюзом РЭП в 2011 году. Тогда на счет профсоюза в одном из банков Литвы поступило более 140 тыс. евро. Поступившие денежные средства не были отражены в бухгалтерских регистрах, а также в налоговой отчетности. В результате произошло уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Сумма неуплаченных налогов составила Br22 тыс. с учетом деноминации. В настоящее время нами продолжается проведение проверки полноты и своевременности уплаты налогов профсоюзом в последующие годы", - сказал Валерий Щербун.-0-