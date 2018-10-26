Фирму из Жабинки привлекли к ответственности за сброс нефтепродуктов в реку

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Брестской области рассмотрел дело о взыскании вреда, причиненного окружающей среде незаконным сбросом загрязняющего вещества в реку Мухавец, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в начале апреля. Оперативная группа комиссии по ЧС Жабинковского райисполкома совместно с представителями Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды установили, что из-под земли на территории ООО вытекают грунтовые воды с примесями нефтепродуктов неизвестного происхождения, которые попадают в акваторию Мухавца. Специалисты отобрали пробы поверхностных вод реки. В исследуемых образцах было выявлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам.

Областной комитет природных ресурсов составил акт о причинении вреда окружающей среде. На его основании было подано исковое заявление о взыскании ущерба. Решением экономического суда Брестской области исковые требования удовлетворены в полном объеме. С частного предприятия в бюджет взыскан причиненный природе вред в размере Br411, а также Br612,5 госпошлины.

Судебное постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.-0-