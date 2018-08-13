ФОТОФАКТ: Маршрутка и две легковушки столкнулись в Минске

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршрутка и две легковушки столкнулись в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА очевидцы, информацию о ДТП подтвердили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как проинформировали в Госавтоинспекции, авария произошла в районе пересечения проспекта Независимости с улицей Гикало. На месте работают три экипажа скорой помощи, инспекторы ГАИ. Движение затруднено в сторону центра. "В ДТП попали три автомобиля, в том числе маршрутка. По предварительным данным, пострадавших четверо. Трое из них госпитализированы. Степень тяжести травм пострадавших не установлена", - отметили в ГАИ. Двое пострадавших - из маршрутки.

В Минском городском управлении МЧС рассказали, что вызов спасателям поступил в 16.32. "Помощь работников МЧС не потребовалась. На месте находятся подразделения для обеспечения пожарной безопасности", - добавила официальный представитель столичного управления МЧС Ольга Мельченко.

В Госавтоинспекции просят учитывать информацию о том, что движение в районе этого перекрестка затруднено.-0-

Фото Оксаны Манчук