ФОТОФАКТ: Маршрутка и две легковушки столкнулись в Минске

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршрутка и две легковушки столкнулись в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА очевидцы, информацию о ДТП подтвердили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как проинформировали в Госавтоинспекции, авария произошла в районе пересечения проспекта Независимости с улицей Гикало. На месте работают три экипажа скорой помощи, инспекторы ГАИ. Движение затруднено в сторону центра. "В ДТП попали три автомобиля, в том числе маршрутка. По предварительным данным, пострадавших четверо. Трое из них госпитализированы. Степень тяжести травм пострадавших не установлена", - отметили в ГАИ. Двое пострадавших - из маршрутки.
В Минском городском управлении МЧС рассказали, что вызов спасателям поступил в 16.32. "Помощь работников МЧС не потребовалась. На месте находятся подразделения для обеспечения пожарной безопасности", - добавила официальный представитель столичного управления МЧС Ольга Мельченко.
В Госавтоинспекции просят учитывать информацию о том, что движение в районе этого перекрестка затруднено.-0-
Фото Оксаны Манчук
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3554 BYN
|2.354 BYN
|2.362 BYN
|USD
|2.0707 BYN
|2.063 BYN
|2.072 BYN
|RUB
|3.0415 BYN
|3.04 BYN
|3.06 BYN