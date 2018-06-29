Французское оборудование для канатной дороги на $450 тыс. пытались ввезти в Беларусь

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенники пресекли незаконное перемещение оборудования для канатной дороги на $450 тыс., сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Водитель грузового автомобиля DAF в пункте пропуска "Брузги" к таможенному контролю предъявил документы на оборудование для пассажирской подвесной канатной дороги. "Фура была направлена на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Было установлено, что в грузовом отсеке, помимо заявленного, перемещается товар, сведения о котором в документах отсутствуют: 4 электрических шкафа со встроенным оборудованием. Следовали они из Франции. Их стоимость составила около $450 тыс.", - рассказали в таможне.

Таким образом субъект хозяйствования пытался сэкономить около Br230 тыс. По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Санкцией ст.14.5 КоАП предусматривается штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-