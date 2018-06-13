Российская фирма пыталась ввезти в ЕАЭС без декларации оборудование на Br120 тыс.

13 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Российская фирма пыталась ввезти в ЕАЭС без декларации промышленное оборудование на Br120 тыс., сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Правонарушение выявлено в пункте пропуска "Козловичи". При въезде на территорию Евразийского экономического союза было приостановлено движение грузового автомобиля Volvo с коммерческой партией промышленного оборудования. При таможенном контроле с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса и последующем досмотре грузового отсека транспортного средства, помимо указанного в документах товара, выявлено 37 единиц электродвигателей с валами, металлических профилей и конструкций, силовые кабели и другое. Таким образом субъект хозяйствования намеревался сэкономить на таможенных платежах около Br24 тыс. По предварительной оценке, стоимость незаконно перемещаемого товара составила свыше Br120 тыс.

По факту недекларирования в отношении субъекта хозяйствования Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП. Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-