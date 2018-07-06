6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фуру с 14 тыс. л контрафактного алкоголя задержали в Брестской области, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

"Сотрудниками ОБЭП на территории Брестской области был задержан большегрузный автомобиль с 14 тыс. л спиртосодержащей жидкости. В прицепе было 2,8 тыс. пластиковых емкостей объемом 5 л каждая. Товар должен был реализовываться в Гродненской области", - рассказали в УВД.

У владельца транспортного средства не было сопроводительных документов. По предварительным подсчетам, стоимость контрафакта составляет Br280 тыс. Спиртосодержащая жидкость изъята, проводится дальнейшая проверка.

Всего с начала года сотрудниками ОБЭП по Гродненской области изъято свыше 17,5 т контрафактного алкоголя.-0-