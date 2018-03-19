19 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Партия нелегального алкоголя и этилового спирта изъята в Толочинском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

При проведении оперативно-профилактических мероприятий 18 марта на 514-м км автодороги М1 Брест - граница Российской Федерации около деревни Муравничи сотрудники Госавтоиснпекции задержали автомашину Citroen Xantia под управлением жителя Гродненской области 1997 года рождения. Водитель, направлявшийся в сторону Минска, перевозил почти 100 бутылок водки, немаркированных акцизными марками Беларуси, и 120 л непищевого этилового спирта с превышением установленных норм на 40,5 л алкоголя и 115 л спирта. Нелегальная продукция на общую сумму Br1,8 тыс. изъята.

На водителя составлено два административных протокола. Проводится проверка.-0-