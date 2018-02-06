В Шумилинском районе россияне нелегально перевозили алкоголь

6 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Шумилинском районе задержали автомобиль, в котором нелегально перевозилось более 300 бутылок водки. Подробности корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Нелегальный груз был обнаружен в автомобиле, который сотрудники ГАИ Шумилинского района остановили минувшей ночью вблизи деревни Сиротино. В транспортном средстве ехали двое жителей России. Как выяснилось, мужчины 1986 и 1985 годов рождения нигде не работают. В автомобиле находилось более 300 бутылок водки, маркированных акцизами Российской Федерации. Никаких сопроводительных документов груз не имел.

По факту проводится проверка. На перевозчиков составлен административный материал по ч.1 п.2 декрета "О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков". -0-