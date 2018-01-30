30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска обращает внимание водителей на культуру поведения при заторах, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Видео пробки на перекрестке ул. Притыцкого с пр. Пушкина 29 января выложил пользователь Youtube на своем канале. Затор образовался из-за неработающих светофоров - они отключились около 16.30 и заработали где-то спустя час.

ГАИ обращает внимание на поведение водителей. "Понятно, что светофор - помощник водителя, он обеспечивает безопасность дорожного движения. Но кроме светофоров существуют дорожные знаки и разметка, которыми человек за рулем должен руководствоваться при проезде перекрестков, - отметил Сергей Зараник. - На видео можно наблюдать неуважение водителей друг к другу, хамство - больше никак нельзя это назвать. На перекресток запрещается въезжать, если образовывается затор, чтобы не создавать помех для других участников. На видео же полное невыполнение этого пункта - всем людям нужно куда-то быстрее других. Те, кто двигался по главной дороге, не могли проехать перекресток и при этом заблокировали друг друга - 10-20 машин остановили весь проспект. Сотрудники ГАИ вмешались, но за 5 минут все исправить было невозможно".

"Причина, по которой не работали светофоры, - обычный сбой. Вчера была влажная погода, осадки - где-то что-то замкнуло, и светофоры отключились. Сейчас проверяются все контакты, проводка", - проинформировал Сергей Зараник. Поломку устранили работники монтажно-эксплуатационного предприятия "СМЭП Мингорисполкома", которое обслуживает светофорные объекты.-0-