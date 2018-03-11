Гендиректор "Беларуськалия" подтвердил гибель рабочих при обвале

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гендиректор "Беларуськалия" Иван Головатый в эфире ОНТ подтвердил гибель рабочих при обвале, сообщает БЕЛТА.
"К сожалению, чуда не произошло, ребята погибли", - отметил Иван Головатый.
Как сообщалось, 9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий" произошел внезапный выброс соли и газа. Под завал попали машинист горных выемочных машин и горнорабочий очистного забоя. Возбуждено уголовное дело.-0-
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