Спасательные работы на "Беларуськалии" продолжаются, расположение шахтеров пока не определено

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шахтеры, оказавшиеся под завалом в шахте рудника ОАО "Беларуськалий", еще не найдены, их расположение пока не определено. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ генеральный директор предприятия Иван Головатый, сообщает БЕЛТА.

По словам гендиректора, в шахте не прекращаются спасательные работы, однако они осложнены тем, что не используется техника и завалы разбираются вручную. "Люди пока не обнаружены, где именно их расположение, пока сказать сложно, потому что выброс был достаточно большой силы, большой интенсивности. Мы, конечно, не оставляем надежды на лучшее, что люди живы", - сказал он.

Иван Головатый рассказал, что произошло внезапное обрушение пород кровли с большой интенсивностью и с выделением газа. По предварительным данным, высота обрушения составила до 12 м, в диаметре - порядка 3-4 м. После проведения разгазования была начата расчистка завалов. На 14.00 было расчищено от завалов 20 м, по предварительной оценке экспертов, предстоит раскопать еще минимум 30 м.

"Работы не прекращаются ни на минуту. Люди сменяют друг друга. Применение особой техники невозможно, зачистка происходит вручную лопатами. Сложность составляет ограниченное пространство. Ширина выработки - всего лишь 3,8 м, высота - 3 м, при этом возможно размещение не более пяти человек", - добавил гендиректор.

Для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса соли и газа на "Беларуськалии" создана комиссия. Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства инцидента в шахте.-0-

Обрушение произошло в шахте "Беларуськалия" "По предварительной информации, при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта - 620 м произошло обрушение пород кровли с выбросом газа метана и соли из массива", - проинформировали в МЧС.

Для расследования причин и обстоятельств ЧП на "Беларуськалии" создана комиссия Как говорится в сообщении, 9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 куб. м горной массы.

Поиски в шахте "Беларуськалия" продолжаются, дополнительной информации нет - МЧС По предварительной информации, при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта - 620 м произошло обрушение пород кровли с выбросом газа метана и соли из массива", - проинформировали в МЧС.