Гендиректор "Брянсксельмаша" обвиняется по делу о коррупции на Гомельском заводе литья и нормалей

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гендиректор завода "Брянсксельмаш" Валерий Сулеев задержан и обвиняется по делу о коррупции на Гомельском заводе литья и нормалей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Следственное управление УСК по Гомельской области продолжает расследование уголовного дела о получении взятки в размере 1 млн российских рублей заместителем директора и бывшим начальником отдела ОАО "Гомельский завод литья и нормалей". С поличным были задержаны взяткополучатели и взяткодатель - генеральный директор белорусско-российского предприятия 54-летний гражданин Беларуси. Отвечая на вопрос о личности задержанного, Юлия Гончарова подтвердила информацию о том, что это гендиректор завода "Брянсксельмаш" Валерий Сулеев. "К указанным лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение. Обвиняемые дают признательные показания", - сказала Юлия Гончарова.

Как сообщалось, замгендиректора Гомельского завода литья и нормалей совместно с начальником отдела организовал закупку у одного из постоянных поставщиков комплектующих для нужд завода. За благоприятное решение вопроса, входящего в их компетенцию, гендиректор предприятия-поставщика передал им в качестве взятки 1 млн российских рублей. Подозреваемые были заключены под стражу.-0-

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