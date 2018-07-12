12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гендиректора одного из госхолдингов задержали за взятку в 85 тыс. евро, сообщила БЕЛТА старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Вероника Посметьева.
"Сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД за получение взятки в особо крупном размере от представителя коммерческого субъекта задержали в Минске генерального директора одного из государственных холдингов. Размер незаконного денежного вознаграждения за обеспечение победы в тендере на закупку технологического оборудования и своевременной оплаты составил 85 тыс. евро. При обыске у него дома изъято в эквиваленте $140 тыс.", - проинформировала Вероника Посметьева.
Следственным комитетом в отношении руководителя холдинга возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки в особо крупном размере). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Проводится дальнейшее расследование.-0-
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