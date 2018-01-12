Генпрокуратура направила в суд дело о ДТП в Ушачском районе с участием маршрутки и отвала бульдозера

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд Ушачского района для рассмотрения по существу уголовное дело о ДТП в Ушачском районе с участием перевозившего бульдозер автопоезда и маршрутного такси, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

Водителя автопоезда обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). В январе 2017 года он двигался по 29-у километру автодороги Р-46 Лепель-Полоцк-граница Российской Федерации в направлении Полоцка. С нарушением требований ПДД и эксплуатации транспортных средств перевозил бульдозер, левый край отвала которого выступал на встречную полосу движения. Из-за этого произошло столкновение автомобиля "Мерседес-Бенц Спринтер", двигавшегося во встречном направлении, с отвалом бульдозера.

В результате ДТП ехавший в маршрутном такси пассажир скончался по пути в учреждение здравоохранения. Еще одна пассажир умерла в больнице. Один мужчина и одна женщина получили тяжкие телесные повреждения, три других пассажира и водитель маршрутного такси - менее тяжкие телесные повреждения.

Примененная ранее к водителю автопоезда мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.-0-