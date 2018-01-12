Водителя за смертельный наезд на девочку в Червенском районе приговорили к 2,5 годам колонии-поселения

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водителя, сбившего насмерть девочку на трассе М4 в Червенском районе, приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях поселения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Суд Червенского района Минской области признал тридцатилетнего водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 УК. Обвиняемый также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет. По решению суда, с него будет взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован в установленном законом порядке.

Трагедия произошла вечером 18 августа 2017 года. Обвиняемый, управляя автомобилем Toyota, нарушил требования ПДД и наехал на девочку 2009 года рождения. Она переходила дорогу со старшей сестрой. Девочке были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась на месте ДТП. Водитель был трезв.-0-