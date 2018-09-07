Главбух калинковичского предприятия незаконно доначисляла себе зарплату

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главбух калинковичского предприятия оплачивала через его филиал фиктивные накладные и незаконно начисляла себе зарплату, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Во время проверки филиала калинковичского ОАО сотрудники Мозырского межрайкомитета госконтроля и отдела по борьбе с экономическими преступлениями местного РОВД установили, что должностные лица предприятия - главбух и ее заместитель - из корысти причинили филиалу вред в размере Br56,8 тыс.

Главный бухгалтер в 2017 году представила филиалу товарно-транспортные накладные двух столичных фирм с указанием поставить на учет и списать более 10 т моторных масел, 60 аккумуляторных батарей и др. Указанные товары филиал получил лишь на бумаге - в складском и бухгалтерском учете они были оприходованы, а затем списаны на ремонт сельхозтехники. Причем сам филиал даже не нуждался в таких объемах поставок: расход батарей и масел у имеющейся на предприятии техники меньше.

Тем не менее, расчет за якобы приобретенные товары был произведен деньгами и продукцией растениеводства и животноводства. Таким образом филиал понес ущерб в Br33 тыс.

В ходе проверки также установлено, что главный бухгалтер и ее заместитель в 2017-2018 годах по договорам подряда оказывали филиалу услуги по своей компетенции, но получали за это в 1,5 раза выше оклада по вакантной штатной должности (за счет надбавки к тарифному окладу в размере 50% за оказание методической помощи работникам филиала в бухгалтерской сфере). Всего незаконные выплаты по договорам подряда составили Br23,8 тыс.

Правовая оценка действиям должностных лиц будет дана правоохранительными органами.-0-