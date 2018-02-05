Госпогранкомитет опубликовал видео топ-5 происшествий на границе в 2017 году

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет Беларуси опубликовал видео топ-5 происшествий на границе в 2017 году, сообщает БЕЛТА.
На пятом месте рейтинга - происшествие 30 октября в пункте пропуска "Григоровщина". Гражданин Латвии пытался прорваться через границу, но белорусские и латвийские пограничники сорвали его планы.
На четвертом месте - инцидент 9 декабря в пункте пропуска "Мокраны", когда житель Львова во время прохождения паспортного контроля внезапно вспомнил, что ему срочно нужно вернуться на украинскую территорию.
Третья позиция у случая, который произошел в Витебской области в ночь с 5 на 6 июля. Тогда пограничники пресекли попытку переброски контрабандных сигарет с помощью сверхлегкой авиации.
Второе место у происшествия в пункте "Берестовица" 13 декабря: гражданин Эстонии узнал от польских пограничников, что находится в розыске, и решил сбежать на белорусскую территорию.
Первое место занял случай 9 ноября в пункте пропуска "Веселовка" - мужчина пытался провезти в Украину тещу в багажнике машины под ворохом одежды.-0-
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