Граждане Беларуси попали в ДТП во Львовской области: 8 человек пострадали, женщина погибла

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Львовской области 23 июня в ДТП пострадали 9 белорусов, одна из которых скончалась в больнице, сообщили БЕЛТА в Министерстве иностранных дел Беларуси.

"В ДТП пострадали 9 граждан Беларуси, одна из которых скончалась в больнице. Остальные в сознании, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения области. Установлены личности пострадавших, продолжается работа", - отметили в МИД.

Как сообщалось, дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автомобильной трассы Ковель - Жолква около города Великие Мосты. Как установили правоохранительные органы Украины, 59-летний водитель "Шкоды Октавиа" уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген" под управлением 35-летнего водителя Волынской области. -0-