22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заславле пьяный восьмиклассник на мотоцикле столкнулся с машиной ГАИ, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 2.00. Сотрудники ГАИ на ул.Великой увидели водителя на мотоцикле "Днепр", который ехал без регистрационных знаков и с выключенными фарами. "Правоохранители при помощи проблесковых маячков и громкоговорителя предложили мотоциклисту остановиться. Тот проигнорировал сигнал и пытался скрыться, при этом случайно стукнул служебный автомобиль ГАИ и разбил машине задний левый фонарь. После столкновения он спрыгнул с мотоцикла и убежал", - рассказали в ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции быстро вычислили, кто был за рулем. Им оказался восьмиклассник - ученик одной из школ Заславля. Правоохранители позвонили матери подростка. Она и привела сына к ним. Освидетельствование показало 0,74 промилле. "Парень ночью с другом отмечал свое 15-летие. По его словам, они выпили на двоих литровую упаковку плодово-ягодного вина. Ехал он на мотоцикле, который ранее их компания купила у знакомого. А после ДТП прибежал домой и лег спать", - сказали в ГАИ.

Несовершеннолетний нарушил ряд ПДД, предусмотренных семью статьями КоАП. Но за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка по ст.9.4 КоАП накажут его мать. Поездкам сына, не имеющего права управления транспортным средством, она не препятствовала.-0-