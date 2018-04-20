Гражданин Туркменистана пытался дать взятку сотруднику ГАИ в Минске

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданина Туркменистана задержали в Минске за попытку дачи взятки сотруднику ГАИ, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ Минска 19 апреля для проверки документов остановили автомобиль Renault, которым управлял гражданин Туркменистана. "Выяснилось, что 24-летний мужчина в октябре 2016 года был лишен водительских прав на три года за управление в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст.18.16 КоАП). С этого момента иностранец уже два раза привлекался к административной ответственности за езду без прав. При проверке документов иностранец предложил сотруднику ГАИ взятку в размере Br65. Инспектор вызвал следственно-оперативную группу для документирования данного факта", - рассказали в ГУВД.

Гражданин Туркменистана обучается в клинической ординатуре одного из научно-практических центров. В отношении иностранца составлен административный протокол по ч.2 ст.18.19 КоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления). Следователи проводят проверку, по ее результатам действиям мужчины будет дана правовая оценка.-0-