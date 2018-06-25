Гражданка Беларуси погибла в ДТП в Грузии

25 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Гражданка Беларуси погибла в дорожно-транспортном происшествии в Грузии. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердил советник посольства Беларуси в Грузии Олег Гороховик.

По словам дипломата, девушка 1990 года рождения находилась в Грузии с туристическими целями. Трагедия произошла еще 22 июня на горной дороге недалеко от города Батуми. Машиной, которая вылетела в кювет, управлял гражданин Грузии. Кроме погибшей пассажирки в автомобиле находились еще две гражданки Беларуси, которые с легкими травмами были доставлены в больницу, после чего их отпустили. Их здоровью ничего не угрожает.

Белорусские дипломаты находятся в контакте с родственниками погибшей девушки и оказывают все необходимое консульское содействие. По словам Олега Гороховика, ситуацию осложняет тот факт, что погибшая не была застрахована, а потому возник финансовый вопрос по оплате услуг для доставки тела на родину.-0-