6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданка Литвы увлеклась сбором грибов и случайно попала в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Накануне, 5 сентября, сморгонские пограничники получили информацию от литовских коллег об обнаружении дорожки следов на линии границы в направлении белорусской территории. Выехавшая тревожная группа задержала гражданку Литвы в 2 км от государственного рубежа в Ошмянском районе.

В ходе разбирательства жительница приграничной деревни Негибай пояснила, что отправилась в лес за грибами, потеряла ориентировку на местности и оказалась в Беларуси.

Женщину оформили как нарушителя режима госграницы, ей вынесли административное взыскание в виде предупреждения без депортации. В тот же день ее передали литовской стороне.-0-