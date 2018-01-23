23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники изъяли платежные терминалы и модемы, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Житель Бреста, ехавший из Литвы через пункт пропуска "Бенякони" на легковом автомобиле Volkswagen Tiguan, для прохождения границы выбрал зеленый коридор, который не предусматривает обязательного декларирования товаров. Однако при проведении таможенного контроля в багажном отделении транспортного средства обнаружены 9 платежных терминалов, 5 модемов и блоков питания к ним, а также 30 новых портмоне. Терминалы и модемы, как пояснил гражданин, ввозились для дальнейшего использования их на автозаправочных станциях.

Учитывая характер и количество товаров, они не могут быть отнесены к товарам для личного пользования и подлежали помещению под одну из таможенных процедур путем подачи декларации с обязательной уплатой таможенных платежей.

Незаконно перемещаемый товар, по предварительной оценке, общей стоимостью Br10 тыс. изъят. По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, товарами для личного пользования являются товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом. Отнесение товаров к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом исходя из характера и количества товара, частоты пересечения физическим лицом таможенной границы и иных критериев.-0-