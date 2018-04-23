Гродненские таможенники обнаружили в грузовике тайник с запчастями на Br10 тыс.

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тайник с запчастями на Br10 тыс. обнаружен в кабине грузовика: автомобиль стоимостью Br120 тыс. могут конфисковать. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Водитель грузового автомобиля "Рено", следовавшего на территорию ЕАЭС через пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, представил документы на автомобильные запчасти. Таможенный контроль с применением инспекционно-досмотрового комплекса установил, что в кабине грузовика могут находиться скрытые товары.

"Из пустотелого пространства между кузовом кабины и пластиковым корпусом панели приборов было извлечено около 400 единиц запасных частей к фрезеровочному и прессовому оборудованию", - сообщили в Гродненской региональной таможне. Водитель, 33-летний житель Гродно, пояснил, что получил этот товар на территории Польши. За вознаграждение он должен был доставить его в Российскую Федерацию.

В отношении белоруса, незаконно перемещавшего товар в тайнике, начат административный процесс. Седельный тягач стоимостью Br120 тыс. и запчасти к оборудованию изъяты. Ответственность за подобное нарушение предусматривает конфискацию транспортного средства.-0-