Гродненские таможенники пресекли перемещение почти 11 т немецкого сыра

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должностные лица Гродненской региональной таможни пресекли попытку перемещения из Литвы на территорию Евразийского экономического союза почти 11 т немецкого сыра под видом другого продукта, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Нарушение законодательства выявлено в пункте пропуска "Бенякони" при таможенном контроле грузового автомобиля "Вольво". В соответствии с товаросопроводительными документами, представленными водителем автомобиля, гражданином Казахстана, в грузовом отсеке перемещалось более 20 т сырного продукта. Однако при проведении дополнительных форм таможенного контроля установлено, что почти 11 т составляет сыр Dorblu. На крупную партию данного товара отсутствовали как сопроводительные документы, так и ветеринарный сертификат, предоставление которого является обязательным при ввозе товара в ЕАЭС.

По предварительной оценке, стоимость незаконно перемещаемой продукции - более Br600 тыс. Так как стоимость товара превышает 2 тыс. базовых величин, Гродненской региональной таможней по этому факту проводится проверка в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Беларуси (контрабанда).-0-