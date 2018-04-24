Гродненские таможенники пресекли ввоз в Россию 20 т санкционных товаров

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию Российской Федерации около 20 т товаров санкционной группы под видом грунта. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Транспортное средство, принадлежащее российскому перевозчику, следовало на территорию ЕАЭС через пункт пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. Отправителем и получателем товара являются российские фирмы.

"Водитель предоставил документы, согласно которым в автомобиле "Скания" перевозится "грунт обогащенный". Таможенный контроль установил, что помимо мешков с грунтом в грузовом отсеке находится партия свиного жира, сведений о котором в документах нет. Ветеринарный сертификат, подтверждающий безопасность продукта, также не был представлен", - отметили в таможне. Почти 20 т продукции стоимостью более Br80 тыс. изъяты. Проводятся проверочные мероприятия.

В Гродненской региональной таможне отметили, что в 2017 году были пресечены попытки ввоза более 120 т шпика и непригодных в пищу субпродуктов.-0-