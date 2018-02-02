Грунтовую дорогу подтопило в Речице

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речице (Гомельская область) подтоплена грунтовая дорога, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Из-за паводковых вод реки Днепр произошло подтопление 300 м участка грунтовой дороги в пойменной зоне на ул.Метизников. "На улице расположено 6 жилых домовладений, где проживают 18 человек, 8 из них - дети. Проезд по данной дороге возможен только грузовым транспортом. Жизнедеятельность не нарушена, - проинформировали в МЧС. - Угрозы жилым домам и хозяйственным постройкам нет. Ситуация контролируется оперативными службами района".

В Гомельской области зафиксировано еще 4 подтопления - в Брагинском, Житковичском, Мозырском и Петриковском районах.

Подробнее за паводковой ситуацией в Беларуси можно следить с помощью интерактивной карты на сайте БЕЛТА или МЧС и через мобильное приложение "МЧС: Помощь рядом".-0-