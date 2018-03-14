Группу похитителей скота задержали в Брестской области

14 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области правоохранители задержали трех мужчин, похищавших скот у сельхозпредприятий, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Первые заявления о пропаже скота стали поступать в милицию в прошлом году. Злоумышленники похищали лошадей либо телят. Брали столько, чтобы увезти за один раз. Туши животных они затем разделывали, а мясо сдавали заготовителям, которые реализовывали его в Минске и России.
Сотрудники уголовного розыска задержали воров с поличным, когда ночью они украли лошадь в ОАО Каменецкого района. Среди задержанных 18-летний житель Молодеченского района, который уже имеет судимость за кражу, а также неработающие кобринчане 1985 и 1963 годов рождения.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно, либо группой лиц) УК. В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.-0-
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