4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик сбил насмерть пешехода на трассе в Воложинском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 3 апреля около 22.30 на 81-м км автодороги Минск-Гродно у д.Перелесанка. "Водитель грузового МАЗа ехал в сторону Минска и сбил пешехода - жителя Воложина. Он шел у края проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами", - проинформировали в ГАИ.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).-0-
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