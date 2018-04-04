4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик сбил насмерть пешехода на трассе в Воложинском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 3 апреля около 22.30 на 81-м км автодороги Минск-Гродно у д.Перелесанка. "Водитель грузового МАЗа ехал в сторону Минска и сбил пешехода - жителя Воложина. Он шел у края проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами", - проинформировали в ГАИ.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).-0-