Грузовик столкнулся с трамваем в Минске

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трамвай и грузовик столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 13.20 на ул.Козлова. "Водитель Iveco двигался со стороны пр.Независимости в направлении ул.Румянцева. При развороте он столкнулся с трамваем, который ехал в попутном направлении. Тем самым мужчина вынудил водителя трамвая прибегнуть к экстренному торможению, создав для него аварийную обстановку", - рассказали в ГАИ.

Пострадавших в ДТП нет.-0-