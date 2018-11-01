Грузовой поезд сбил парня вблизи Ганцевичей

1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе грузовой поезд сбил молодого человека, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Несчастный случай произошел 31 октября примерно в 19.50 на железнодорожном перегоне Мальковичи-Ганцевичи. Был травмирован молодой человек, которому на вид 15-18 лет. Он пересекал пути вне пешеходного перехода, при этом не реагировал на звуковые сигналы, подаваемые машинистом. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Несмотря на усилия врачей, молодой человек в 23.00 скончался.
Проводится проверка, устанавливается личность погибшего.-0-
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