В Пинске поезд сбил мужчину

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске под колесами поезда погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел 22 сентября в 12.25 на станции Пинск. Через город следовал поезд межрегиональных линий эконом-класс № 675 Гомель - Брест. В момент, когда состав приближался к пешеходному переходу через железнодорожные пути, по нему шел местный житель 1957 года рождения. Наезда избежать не удалось, несмотря на то, что машинист подавал предупреждающие сигналы. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.-0-
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