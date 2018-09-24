В Пинске поезд сбил мужчину

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске под колесами поезда погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 22 сентября в 12.25 на станции Пинск. Через город следовал поезд межрегиональных линий эконом-класс № 675 Гомель - Брест. В момент, когда состав приближался к пешеходному переходу через железнодорожные пути, по нему шел местный житель 1957 года рождения. Наезда избежать не удалось, несмотря на то, что машинист подавал предупреждающие сигналы. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.-0-